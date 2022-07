Manuel Bortuzzo, un sogno che si realizza: emozione indescrivibile (Di lunedì 18 luglio 2022) Nella giornata di ieri Manuel Bortuzzo ha realizzato un vero e proprio sogno. L’ex gieffino infatti ha testimoniato il tutto sui social. Manuel Bortuzzo ha realizzato un suo sogno nella giornata di ieri. Infatti l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha riportato tutto sui suoi canali social, mostrando l’emozione indescrivibile: cos’è successo all’influencer. Nel corso L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Nella giornata di ierihato un vero e proprio. L’ex gieffino infatti ha testimoniato il tutto sui social.hato un suonella giornata di ieri. Infatti l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha riportato tutto sui suoi canali social, mostrando l’: cos’è successo all’influencer. Nel corso L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

_TheQueen_95 : Manuel Mateo Bortuzzo ascolta una fatina con qualche anno in più di te, VATTELA A RIPRENDERE - 361_magazine : - Mirko0107 : @rainbow20202020 @Honolul62444404 E certo perché lui è Manuel Bortuzzo che può tutto basta che scodinzola e gli vie… - samuelbertuzzo : Quindi stasera forse ci sarà la rimpatriata delle ex di Manuel Bortuzzo? Bene bene ?? Scherzo spero proprio di no! - fanpage : Tanti, tantissimi amici per la festa dei 50 anni di Gabriel Garko . Da Manuel Bortuzzo a Laura Freddi c'erano tanti… -