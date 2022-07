LIVE Scherma | Mondiali 2022 in DIRETTA | in corso il primo turno della spada femminile Bene finora Isola e Navarria

(Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:35 Arrivano le prime sconfitte inattese nella. Finisce subito il torneo di Katharine Holmes. L’americana, numero 11 del ranking mondiale, cede per 9-8 sotto i colpisudcoreana Hyein Lee. Fuori anche l’ungherese Kinga Nagy, sconfitta dall’ucraina Shemyakina. 9:32 Scorrendo il tabellone Pietro Torre affronterà l’egiziano Adham Moataz, ed infine Luigi Samele se la vedrà con il vietnamita Nguyen Van Quyet. 9:28 Tra poco più di mezz’ora comincerà anche l’avventura degli sciabolatori. Michele Gallo esordirà con il cinese Lin Xiao, mentre Luca Curatoli sarà opposto all’americano Khalil Thompson. 9:24 Andiamo a scoprire le avversarie cheaffronteranno al secondo. Per la ...

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA scritta della prima giornata dei Mondiali di scherma 2022. Tutto pronto in Egitto, dove nella capitale Il Cairo si partirà con i tornei di sciabola femminile e fioretto maschile.