LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: avanzano al secondo turno tutti gli sciabolatori. Ora tocca alle spadiste (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:24 Qualche minuto di attesa ed il programma ricomincerà con gli incontri del secondo turno del torneo di spada femminile. 11:20 Per Samele al secondo turno ci sarà l’egiziano Ziad Elsissy. 11:16 Dunque l’Italia parte con otto vittorie su otto nei primi turni di spada femminile e sciabola maschile. Tra pochi minuti via ai sedicesimi delle spadiste. Prima azzurra a tornare in pedana Federica Isola, che sarà opposta alla venezuelana Maria Martinez. 15-5 LUIGI SAMELE AL secondo turno!!! Tutto facile per il pugliese, che domina il suo match e prosegue la corsa nel tabellone di sciabola. 14-5 Bene Samele, che in allungo trova la stoccata bassa. Arrivano i match point! 13-5 Torna a ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:24 Qualche minuto di attesa ed il programma ricomincerà con gli incontri deldel torneo di spada femminile. 11:20 Per Samele alci sarà l’egiziano Ziad Elsissy. 11:16 Dunque l’Italia parte con otto vittorie su otto nei primi turni di spada femminile e sciabola maschile. Tra pochi minuti via ai sedicesimi delle. Prima azzurra a tornare in pedana Federica Isola, che sarà opposta alla venezuelana Maria Martinez. 15-5 LUIGI SAMELE AL!!! Tutto facile per il pugliese, che domina il suo match e prosegue la corsa nel tabellone di sciabola. 14-5 Bene Samele, che in allungo trova la sta bassa. Arrivano i match point! 13-5 Torna a ...

