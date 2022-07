L’appello per Draghi non scalda i cuori dei sindaci sanniti: firma (per ora) solo Mastella (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFino a questa mattina erano 1.071 i sindaci italiani ad aver sottoscritto la lettera aperta a sostegno di Mario Draghi. Parliamo, evidentemente, delL’appello bipartisan lanciato dall’Anci con l’intento di convincere l’attuale premier a desistere dagli annunciati propositi dimissionari. “Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità, certezze e coerenza per continuare la trasformazione delle nostre città perché senza la rinascita di queste non rinascerà neanche l’Italia” – la ‘chiosa’ degli amministratori che ora attendono gli sviluppi della discussione parlamentare, ormai imminente. Nel frattempo, L’appello Anci ha scatenato le solite e prevedibili polemiche. Infuriata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha parlato di uso strumentale delle istituzioni. “Tante delle firme ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFino a questa mattina erano 1.071 iitaliani ad aver sottoscritto la lettera aperta a sostegno di Mario. Parliamo, evidentemente, delbipartisan lanciato dall’Anci con l’intento di convincere l’attuale premier a desistere dagli annunciati propositi dimissionari. “Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità, certezze e coerenza per continuare la trasformazione delle nostre città perché senza la rinascita di queste non rinascerà neanche l’Italia” – la ‘chiosa’ degli amministratori che ora attendono gli sviluppi della discussione parlamentare, ormai imminente. Nel frattempo,Anci ha scatenato le solite e prevedibili polemiche. Infuriata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha parlato di uso strumentale delle istituzioni. “Tante delle firme ...

