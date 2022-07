Kim, il Napoli può ancora chiudere il colpo in difesa (Di lunedì 18 luglio 2022) In seguito all’amara ed ennesima delusione per i tifosi del Napoli per il mancato arrivo di Paulo Dybala (che ha deciso di sposare il progetto della Roma) oltre agli addii di Lorenzo Insigne, David Ospina, Kalidou Koulibaly e forse anche di Dries Mertens, la società partenopea deve assolutamente completare la rosa con rinforzi che siano degni dei posti vacanti. Per quanto riguarda l’attacco, ci sono voci insistenti sul possibile approdo di Gerard Deulofeu dell’Udinese e di Giovanni Simeone dell’Hellas Verona, trattative fattibili per le casse del club partenopeo, ma per cui bisogna attendere ancora un altro po’. Discorso diverso per il reparto difensivo, dove prosegue la più che serrata trattativa per Kim Min Jae, centrale del Fenerbahce conteso con il Rennes. Inizialmente l’operazione Napoli-Kim Min Jae pareva essersi messa in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) In seguito all’amara ed ennesima delusione per i tifosi delper il mancato arrivo di Paulo Dybala (che ha deciso di sposare il progetto della Roma) oltre agli addii di Lorenzo Insigne, David Ospina, Kalidou Koulibaly e forse anche di Dries Mertens, la società partenopea deve assolutamente completare la rosa con rinforzi che siano degni dei posti vacanti. Per quanto riguarda l’attacco, ci sono voci insistenti sul possibile approdo di Gerard Deulofeu dell’Udinese e di Giovanni Simeone dell’Hellas Verona, trattative fattibili per le casse del club partenopeo, ma per cui bisogna attendereun altro po’. Discorso diverso per il reparto difensivo, dove prosegue la più che serrata trattativa per Kim Min Jae, centrale del Fenerbahce conteso con il Rennes. Inizialmente l’operazione-Kim Min Jae pareva essersi messa in ...

