Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi a Las Vegas: lei al settimo cielo mostra la sua fede nuziale (Di lunedì 18 luglio 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. La coppia corona un sogno sospeso E’ la coppia dell’anno che sta facendo sognare i fan della rete. JLO e Affleck hanno finalmente coronato il loro amore con un matrimonio a Las Vegas. Insieme tra il 2002 e il 2004, si lasciarono per la troppa pressione mediatica. Entrambi si sono sposati e hanno avuto figli per poi ritrovarsi. Dopo la notizia ufficiale del loro fidanzamento, si sono susseguite numerose indiscrezioni riguardo ad un imminente matrimonio. Diversi segnali e messaggi interpretati tra le righe nei post che sono stati pubblicati sui social negli ultimi mesi lasciavano intuire il desiderio di un’unione. In ultimo la notizia di un matrimonio in Georgia, in un resort cinque stelle. Niente di tutto ciò. Lopez e ... Leggi su newstv (Di lunedì 18 luglio 2022)e Bensi sono sposati. La coppia corona un sogno sospeso E’ la coppia dell’anno che sta facendo sognare i fan della rete. JLO ehanno finalmente coronato il loro amore con un matrimonio a Las. Insieme tra il 2002 e il 2004, si lasciarono per la troppa pressione mediatica. Entrambi si sono sposati e hanno avuto figli per poi ritrovarsi. Dopo la notizia ufficiale del loro fidanzamento, si sono susseguite numerose indiscrezioni riguardo ad un imminente matrimonio. Diversi segnali e messaggi interpretati tra le righe nei post che sono stati pubblicati sui social negli ultimi mesi lasciavano intuire il desiderio di un’unione. In ultimo la notizia di un matrimonio in Georgia, in un resort cinque stelle. Niente di tutto ciò.e ...

Pubblicità

ianditomaso : erano bei tempi quando il mio unico pensiero era quello di inventare alla tenera età di 11 anni una coreografia per papi di jennifer lopez - ianditomaso : jennifer lopez non ha sposato me sono molto triste - ianditomaso : jennifer lopez che sposa ben affleck in segreto a las vegas io voglio fare queste pazzie - INYOUREYESZ4YN : Jennifer Lopez dice 'l'amore è paziente, a volte attende anche vent'anni'. HAHAHAHA io mi innervosisco quando il la… - nuovoinizio33 : RT @ilmarziano1: Matrimonio di Jennifer Lopez: Lei bellissima ma anche lui stava Ben. -