Italia-Belgio | azzurre ai quarti di finale se | tutte le combinazioni Europei femminili 2022

(Di lunedì 18 luglio 2022) L’femminile è pronta a giocarsi le proprie carte aglinel terzo match dei gironi, quello contro il: ecco alloraleaffinché le ragazze di Milena Bertolini possano approdare aidi. Dopo la rovinosa sconfitta con la Francia e il pareggio con l’Islanda, allenon resta che battere le fiamminghe e sperare che le transalpine non perdono contro le nordiche nell’altro incontro in programma. In nessun caso ci basterà il pareggio, perché a quota 2 insieme a Islanda epeserebbe il 5-1 rimediato dalle nostre contro la Francia. Di seguito il riepilogo.AIDISE: vince contro ile la ...

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE: EUROPEI FEMMINILI 21.00 Islanda - FranciaPRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV: Pronostici per oggi, lunedì 18 luglio 2022 ...É il giorno di, in cui si conosceranno le sorti della Nazionale di Milena Bertolini che al Manchester City Academy Stadium, per volare ai quarti di finale della competizione, dovrà ...