Il Barcellona annuncia ufficialmente la firma di Robert Lewandowski (Di lunedì 18 luglio 2022) Sito inglese: Il Barcellona lo ha ufficializzato domenica sera confermando l'arrivo del secondo classificato del Pallone d'Oro dello scorso anno Robert Lewandowski dal Bayern Monaco. Lewandowski, che compirà 34 anni il mese prossimo, ha segnato 50 gol in tutte le competizioni per club la scorsa stagione, sette stagioni consecutive con almeno 40 gol. Ha anche segnato un totale di 33 gol nelle ultime tre stagioni in Champions League, sette in più rispetto al suo sfidante più vicino, Karim Benzema del Real Madrid con 26. Con il Bayern che affronta la prospettiva di mantenere un giocatore infelice e poi perdere il capitano della Polonia a parametro zero l'anno prossimo, ha invece scelto di incassare e soddisfare il desiderio di Lewandowski di unirsi al Barca. Il club catalano è stato ...

