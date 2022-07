Giovanna Civitella | dopo anni la rivelazione su AMADEUS | “è stata la fine…”

(Di lunedì 18 luglio 2022) La compagna diCivitillo, ha fatto una confessione suche ha lasciato senza parole i fan: ecco di cosa si tratta Una donna bellissima che ha saputo valorizzarsi e valorizzare l’uomo che ha accanto, uno dei conduttori che ha dimostrato il suo fascino e il suo talento nelle edizioni del festival di Sanremo 2020,2021 e 2022: ovviamente stiamo parlando di lei,Civitillo compagna di. La donna ha fatto una confessione su suo marito che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)La bellissimaè un mix tra bellezza, talento, professionalità ed eleganza, il mix perfetto per aver conquistato sia il cuore del conduttore più amato d’Italiae sia per la sua straordinaria competenza dimostrata ...

Pubblicità

... la Presidente della Fondazione MAXXIMelandri e la Dirigente regionale dell'Area ...(Colleferro) Villa Morani (Arsoli) Castello di Torre in Pietra (Fiumicino) Castello abbaziale (San ...... la Presidente della Fondazione MAXXIMelandri e la Dirigente regionale dell'Area ...(Colleferro) Villa Morani (Arsoli) Castello di Torre in Pietra (Fiumicino) Castello abbaziale (San ...Non tutti sanno che il grande Amadeus ha una figlia bellissima di 25 anni: conosciamola meglio, si chiama Alice.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...