GABRIEL GARKO FESTEGGIA 50 ANNI COME UN RE: TUTTE LE FOTO DELLA FESTA A ROMA (Di lunedì 18 luglio 2022) COME anticipato da BubinoBlog, si è tenuto nel magnifico Palazzo Brancaccio di ROMA l'esclusivo party per celebrare il 50° compleanno e i 30 ANNI di carriera di GABRIEL GARKO. L'evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello, che per l'occasione ha coinvolto le eccellenze dell'intrattenimento nazionale. Un viaggio nei 30 ANNI di cinema e televisione dell'attore torinese hanno fatto vivere agli invitati un'esperienza indimenticabile. Una vera e propria retrospettiva sviluppata attraverso un percorso FOTOgrafico messo in scena sulla carriera di GARKO: 10 film, 2 spettacoli teatrali, 22 serie tv, la co-conduzione del 66° Festival di Sanremo, un libro edito, un ROMAnzo in uscita e un nuovo film: il cinepanettone "Vacanze in ...

