Ex carcere di Santo Stefano: prosegue la progettazione definitiva (Di lunedì 18 luglio 2022) Ventotene – Si è tenuto in questi giorni il Tavolo Istituzionale Permanente delle Amministrazioni pubbliche firmatarie del Contratto Istituzionale Sviluppo di Santo Stefano/Ventotene, a cui ha partecipato anche l’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo del MiC e l’arch. Lisa Lambusier, nuova Sovrintendente ai Beni Culturali territorialmente competente, alla presenza di Invitalia, soggetto attuatore del progetto. La Commissaria straordinaria di governo Silvia Costa, nel presentare i temi all’ordine del giorno, tra cui l’informativa sui lavori di messa in sicurezza la presentazione del Decreto interministeriale sull’Approdo e del progetto vincitore del Concorso internazionale di progettazione in unico grado, l’estensione della durata del Cis Ventotene, ha anche ufficialmente introdotto al Tavolo il neoeletto Sindaco di Ventotene, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 luglio 2022) Ventotene – Si è tenuto in questi giorni il Tavolo Istituzionale Permanente delle Amministrazioni pubbliche firmatarie del Contratto Istituzionale Sviluppo di/Ventotene, a cui ha partecipato anche l’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo del MiC e l’arch. Lisa Lambusier, nuova Sovrintendente ai Beni Culturali territorialmente competente, alla presenza di Invitalia, soggetto attuatore del progetto. La Commissaria straordinaria di governo Silvia Costa, nel presentare i temi all’ordine del giorno, tra cui l’informativa sui lavori di messa in sicurezza la presentazione del Decreto interministeriale sull’Approdo e del progetto vincitore del Concorso internazionale diin unico grado, l’estensione della durata del Cis Ventotene, ha anche ufficialmente introdotto al Tavolo il neoeletto Sindaco di Ventotene, ...

