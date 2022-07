“È nato, lui è mio figlio”. Fiocco azzurro per la vip più bella, l’annuncio a sorpresa sui social (Di lunedì 18 luglio 2022) Maria Sharapova ha partorito. L’ex tennista più bella di sempre, ha dato alla luce il suo bambino. È stata lei stessa ad annunciare di essere incinta ad aprile. Nessuno però avrebbe mai immaginato che era quasi in dirittura d’arrivo. 35 anni, Maria Sharapova, lo ha comunicato a tutti tramite in post sui social. Il figlio di Maria Sharapova si chiama Theodore e in realtà è nato il primo di luglio, tuttavia l’ex sportiva ha voluto renderlo noto solo adesso. La donna ha inoltre detto: “Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare”. Nello scatto in cui ci sono tutti, lei, il piccolo Thoedore e naturalmente il marito. Si tratta dell’imprenditore Alexander Gilkes, 43 anni, anche lui felicissimo di essere diventato papà. Come qualcuno ricorderà, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Maria Sharapova ha partorito. L’ex tennista piùdi sempre, ha dato alla luce il suo bambino. È stata lei stessa ad annunciare di essere incinta ad aprile. Nessuno però avrebbe mai immagiche era quasi in dirittura d’arrivo. 35 anni, Maria Sharapova, lo ha comunicato a tutti tramite in post sui. Ildi Maria Sharapova si chiama Theodore e in realtà èil primo di luglio, tuttavia l’ex sportiva ha voluto renderlo noto solo adesso. La donna ha inoltre detto: “Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare”. Nello scatto in cui ci sono tutti, lei, il piccolo Thoedore e naturalmente il marito. Si tratta dell’imprenditore Alexander Gilkes, 43 anni, anche lui felicissimo di essere diventato papà. Come qualcuno ricorderà, la ...

Pubblicità

OptaPaolo : 127 - Luís #Maximiano è il portiere che ha effettuato più parate (127) nel corso della Liga 2021/22. Inoltre é stat… - ELIANAFALABELLA : RT @alfredotec6: Il #draghetto non accetta i ricatti di richieste per il popolo ed i lavoratori... Perché non e' nato per il popolo ed i la… - mayoraltitolare : Sto cercando questo signore che non si vede e non si sente da quasi 2 mesi. Lui è Paolo Di Canio nato a Roma il 9/0… - PicenusPrimus : RT @MarcoRizzoPC: Draghi se ne va? Bene. Draghi resta? Ci batteremo per cacciarlo. Lui,il governo ed i partiti tutti complici,m5s compresi.… - assunta59 : Buon Compleanno a un bimbo dolcissimo che a soli 5anni è fidanzato con la donna più bella in assoluto circondato de… -