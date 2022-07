Colpo in chiusura per il Napoli: definite le cifre dell’affare (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo la chiusura definitiva dell’affare Dybala – Roma, il Napoli sembra fare davvero sul serio per quanto riguarda Gerard Deulofeu. Il giovane attaccante classe ’94, è sempre stato il vero obiettivo dei partenopei, vista la sua duttilità nel ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Deulofeu Napoli (Getty Images) Secondo l’edizione odierna del “Tuttosport”, sarebbe stata definita la cifra della cessione. Ecco cosa scrive il giornale: “Aurelio De Laurentiis ha deciso che è venuto il momento di accelerare un poco sul mercato in entrata: non tanto per la contestazione alla sera della presentazione, quanto per le oggettive necessità tattiche della squadra”. Scrive anche della trattativa per Gerard Deulofeu: “Allora ecco che si registra la stretta per Gerard Deulofeu , un giocatore con cui peraltro l’accordo è già ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo ladefinitivaDybala – Roma, ilsembra fare davvero sul serio per quanto riguarda Gerard Deulofeu. Il giovane attaccante classe ’94, è sempre stato il vero obiettivo dei partenopei, vista la sua duttilità nel ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Deulofeu(Getty Images) Secondo l’edizione odierna del “Tuttosport”, sarebbe stata definita la cifra della cessione. Ecco cosa scrive il giornale: “Aurelio De Laurentiis ha deciso che è venuto il momento di accelerare un poco sul mercato in entrata: non tanto per la contestazione alla sera della presentazione, quanto per le oggettive necessità tattiche della squadra”. Scrive anche della trattativa per Gerard Deulofeu: “Allora ecco che si registra la stretta per Gerard Deulofeu , un giocatore con cui peraltro l’accordo è già ...

Pubblicità

Maracanazo50 : @DiMarzio @Inter @juventusfc L'Inter ha virato prepotentemente su Acerbi,.affare in chiusura, gran colpo nerazzurro… - Davv58850429 : RT @NicolaSordo95: ???? Deciso inserimento della #Juventus per #Bremer. I bianconeri offrono di più al #Torino rispetto all’#Inter, che però… - Lexie_t7 : RT @NicolaSordo95: ???? Deciso inserimento della #Juventus per #Bremer. I bianconeri offrono di più al #Torino rispetto all’#Inter, che però… - ZonaBianconeri : RT @NicolaSordo95: ???? Deciso inserimento della #Juventus per #Bremer. I bianconeri offrono di più al #Torino rispetto all’#Inter, che però… - NicolaSordo95 : ???? Deciso inserimento della #Juventus per #Bremer. I bianconeri offrono di più al #Torino rispetto all’#Inter, che… -