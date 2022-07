Caldo, è iniziata la settimana più rovente dell’estate 2022: “Mercoledì bollino rosso in nove città italiane” (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ iniziata quella che è prevista come la settimana più calda dell’estate. L’anticiclone africano diventerà sempre più forte tanto da far raggiungere temperature record su molte città e con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40 gradi in pianura. bollino rosso – Lunedì e martedì sono 5 le città italiane da bollino rosso, a rischio elevato ondate di calore: si tratta di Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia. Mercoledì diventeranno nove, con l’aggiunta di Bologna, Genova, Rieti e Roma. E’ quando emerge dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che monitora 27 città. Col progredire del Caldo aumenteranno nei prossimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) E’quella che è prevista come lapiù calda. L’anticiclone africano diventerà sempre più forte tanto da far raggiungere temperature record su moltee con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40 gradi in pianura.– Lunedì e martedì sono 5 leda, a rischio elevato ondate di calore: si tratta di Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia.diventeranno, con l’aggiunta di Bologna, Genova, Rieti e Roma. E’ quando emerge dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che monitora 27. Col progredire delaumenteranno nei prossimi ...

Pubblicità

Cucina_Italiana : È iniziata un'altra settimana, e noi sappiamo che siete già a caccia di idee perché con questo caldo anche la fanta… - fellinlovewithz : Mi sono addormentata alle 3 perché si moriva di caldo e sono già sveglia perché fa caldo x morire questa giornata m… - byyhees : RT @kw2ns: L’estate comunque fa schifo non capisco cosa vi piaccia fa caldo e col ventilatore o col condizionatore acceso ti vengono dolori… - iloveshirbert : RT @kw2ns: L’estate comunque fa schifo non capisco cosa vi piaccia fa caldo e col ventilatore o col condizionatore acceso ti vengono dolori… - i82Soobin : RT @kw2ns: L’estate comunque fa schifo non capisco cosa vi piaccia fa caldo e col ventilatore o col condizionatore acceso ti vengono dolori… -