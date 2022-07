Calcio femminile, Milena Bertolini: “Dobbiamo voltare pagina, prendendo le cose positive di quest’esperienza” (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ terminata con una sconfitta per 1-0 l’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile negli Europei 2022 in Inghilterra. Le azzurre, chiamate alla sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale contro il Belgio (Gruppo D), sono state sconfitte per effetto di un gol al 49? di Tinne De Caigny. Un’errore su un palla in uscita dalla propria area è stato pagato a caro prezzo dalle nostre portacolori, incapaci di trovare concretezza nella loro azione, oltre che sfortunate vista la traversa centrata da Cristiana Girelli nella ripresa. Certo, tanti aspetti non hanno funzionato e ottenere un solo punto in tre partite evidenzia che qualcosa non abbia girato per il verso giusto: “Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Le ragazze, dopo 15? iniziali difficili, hanno giocato bene, ma il Calcio è anche questo“, ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ terminata con una sconfitta per 1-0 l’avventura della Nazionale italiana dinegli Europei 2022 in Inghilterra. Le azzurre, chiamate alla sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale contro il Belgio (Gruppo D), sono state sconfitte per effetto di un gol al 49? di Tinne De Caigny. Un’errore su un palla in uscita dalla propria area è stato pagato a caro prezzo dalle nostre portacolori, incapaci di trovare concretezza nella loro azione, oltre che sfortunate vista la traversa centrata da Cristiana Girelli nella ripresa. Certo, tanti aspetti non hanno funzionato e ottenere un solo punto in tre partite evidenzia che qualcosa non abbia girato per il verso giusto: “Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Le ragazze, dopo 15? iniziali difficili, hanno giocato bene, ma ilè anche questo“, ...

Pubblicità

gippu1 : Argomenti-trappola che nulla hanno a che fare con lo sport di alto livello, agitati da chi vuole confinare il calci… - CB_Ignoranza : Con la sconfitta di questa sera contro il Belgio, l’Italia femminile è fuori dall’Europeo come ultima del girone.… - Gazzetta_it : Italia-Belgio 0-1: gol di De Caigny, traversa di Girelli #ITABEL - nicoletta_zeno : RT @im_sara_19: L'esperienza dell'europeo finisce qui. Per quanto possa pesare quest'eliminazione dev'essere uno stimolo per lavorare sodo… - OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE Milena Bertolini: “Dobbiamo voltare pagina, prendendo le cose positive di quest’esperienza” -