Bremer alla Juventus. L'Inter superata nelle ultime ore (Di lunedì 18 luglio 2022) Gleison Bremer sarà un giocatore della Juventus. La clamorosa notizia di mercato arriva addirittura alla vigilia di quello che doveva essere l'incontro risolutivo tra Inter e Torino per il difensore, in una giornata convulsa in cui i nerazzurri hanno cercato fino alla fine di ribaltare l'esito del duello. I bianconeri, forti dei soldi incassati dalla cessione di De Ligt hanno messo sul piatto un'offerta superiore a quella nerazzurra: 40 milioni al Torino contro i 30 nerazzurri e, si dice, 4 al giocatore invece dei 3 offerti da Zhang. Nemmeno il sorpasso subito ha convinto la proprietà cinese ad autorizzare un rilancio quando, in serata, Marotta ha visto i vertici del club granata per abbozzare la contro offensiva senza, però, alzare la proposta: 30 milioni, bonus e il prestito del ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 luglio 2022) Gleisonsarà un giocatore della. La clamorosa notizia di mercato arriva addiritturavigilia di quello che doveva essere l'incontro risolutivo trae Torino per il difensore, in una giornata convulsa in cui i nerazzurri hanno cercato finofine di ribaltare l'esito del duello. I bianconeri, forti dei soldi incassati dcessione di De Ligt hanno messo sul piatto un'offerta superiore a quella nerazzurra: 40 milioni al Torino contro i 30 nerazzurri e, si dice, 4 al giocatore invece dei 3 offerti da Zhang. Nemmeno il sorpasso subito ha convinto la proprietà cinese ad autorizzare un rilancio quando, in serata, Marotta ha visto i vertici del club granata per abbozzare la contro offensiva senza, però, alzare la proposta: 30 milioni, bonus e il prestito del ...

Pubblicità

MarcoGuidi13 : #Bremer si avvicina sensibilmente alla #Juve, ma l'offerta scritta da 40 più bonus non è ancora stata presentata al… - MarcoGuidi13 : @saIva___ @russ_mario1 @TeofiloSteven @furgeTX @Simfrac Allora, in base alle info e alle fonti che ho io, ti dico c… - marcoconterio : ?? Che serata di #calciomercato ???? De Ligt sempre più vicino al #FCBayern ?? #Juventus pronta all'assalto per Breme… - BrandoSuper : RT @oloap_22510: Tifosi del #Torino che sfottono quelli dell’ #Inter perché hanno venduto il loro miglior giocatore alla #Juventus per 5 mi… - aguannogiuseppe : #Bremer alla Juventus sarà un successo solo se insieme a lui porteranno a Torino #PauTorres -