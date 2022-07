Biathlon, Lisa Vittozzi passa a Salomon. Il cambio sci per provare a rilanciare una carriera in stagnazione (Di lunedì 18 luglio 2022) Non c’è dubbio che l’ultimo triennio sia stato estremamente deludente per Lisa Vittozzi. Nella primavera del 2019, la veneta di scuola friulana, appariva lanciata verso l’empireo del Biathlon, essendo reduce da un inverno in cui aveva conteso la Coppa del Mondo a Dorothea Wierer sino all’atto conclusivo della stagione. La biathleta di Sappada, cinque anni più giovane rispetto all’altoatesina, sembrava destinata a diventare il nuovo punto di riferimento della squadra azzurra, nonché una delle donne da battere in ambito globale. Le cose, invece, sono andate in maniera ben diversa. La progressiva crisi di rendimento al poligono ha affossato qualsiasi velleità a lungo termine di Vittozzi che, a parte qualche estemporaneo lampo, non è più riuscita a esprimersi sui livelli del 2018-19. Giunta a 27 anni, nonché alla vigilia ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Non c’è dubbio che l’ultimo triennio sia stato estremamente deludente per. Nella primavera del 2019, la veneta di scuola friulana, appariva lanciata verso l’empireo del, essendo reduce da un inverno in cui aveva conteso la Coppa del Mondo a Dorothea Wierer sino all’atto conclusivo della stagione. La biathleta di Sappada, cinque anni più giovane rispetto all’altoatesina, sembrava destinata a diventare il nuovo punto di riferimento della squadra azzurra, nonché una delle donne da battere in ambito globale. Le cose, invece, sono andate in maniera ben diversa. La progressiva crisi di rendimento al poligono ha affossato qualsiasi velleità a lungo termine diche, a parte qualche estemporaneo lampo, non è più riuscita a esprimersi sui livelli del 2018-19. Giunta a 27 anni, nonché alla vigilia ...

