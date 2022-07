Ben Affleck e Jennifer Lopez (pardon, Jennifer Affleck ora) si sono sposati a Las Vegas: ecco tutit i dettagli (Di lunedì 18 luglio 2022) Non era proprio così che lo aveva pianificato lei. Ma deve essere successo qualcosa. Forse la paura che il loro giorno speciale si trasformasse in un circo fuori controllo. E così Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno pensato bene di cogliere di sorpresa un po’ tutti, dribblare i paparazzi e volre a Las Vegas. Dove in poche ore hanno ottenuto una licenza di matrimonio. E si sono detti sì! Le nozze più attese del 2022 si sono svolte in segreto, in forma privata e in un momento inaspettato. Ma, tra condivisioni sui social e indiscrezioni, i dettagli abbondano. eccoli. LEGGI QUI DELLA TRAVAGLIATA STORIA D’AMORE DI JEN E BEN Finalmente sposi! A sopresa, a Las Vegas, Jennifer ... Leggi su amica (Di lunedì 18 luglio 2022) Non era proprio così che lo aveva pianificato lei. Ma deve essere successo qualcosa. Forse la paura che il loro giorno speciale si trasformasse in un circo fuori controllo. E cosìe Benhanno pensato bene di cogliere di sorpresa un po’ tutti, dribblare i paparazzi e volre a Las. Dove in poche ore hanno ottenuto una licenza di matrimonio. E sidetti sì! Le nozze più attese del 2022 sisvolte in segreto, in forma privata e in un momento inaspettato. Ma, tra condivisioni sui social e indiscrezioni, iabbondano.li. LEGGI QUI DELLA TRAVAGLIATA STORIA D’AMORE DI JEN E BEN Finalmente sposi! A sopresa, a Las...

