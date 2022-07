Viaggio Apostolico in Canada, Papa Francesco: “Sarà un pellegrinaggio penitenziale” (Di domenica 17 luglio 2022) Città del Vaticano – A una settimana dall’inizio del Viaggio Apostolico in Canada, Papa Francesco, al termine dell’Angelus (leggi qui), si rivolte a tutti gli abitanti del Paese, spiegando i motivi della visita: “Verrò tra voi soprattutto nel nome di Gesù per incontrare e abbracciare le popolazioni indigene. Purtroppo, in Canada, molti cristiani, compresi alcuni membri di istituti religiosi, hanno contribuito alle politiche di assimilazione culturale che, in passato, hanno gravemente danneggiato, in diversi modi, le comunità native”. “Per questo, recentemente ho ricevuto in Vaticano alcuni gruppi, rappresentanti dei popoli indigeni, ai quali ho manifestato il mio dolore e la mia solidarietà per il male che hanno subito (leggi qui). E ora mi accingo a compiere un ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022) Città del Vaticano – A una settimana dall’inizio delin, al termine dell’Angelus (leggi qui), si rivolte a tutti gli abitanti del Paese, spiegando i motivi della visita: “Verrò tra voi soprattutto nel nome di Gesù per incontrare e abbracciare le popolazioni indigene. Purtroppo, in, molti cristiani, compresi alcuni membri di istituti religiosi, hanno contribuito alle politiche di assimilazione culturale che, in passato, hanno gravemente danneggiato, in diversi modi, le comunità native”. “Per questo, recentemente ho ricevuto in Vaticano alcuni gruppi, rappresentanti dei popoli indigeni, ai quali ho manifestato il mio dolore e la mia solidarietà per il male che hanno subito (leggi qui). E ora mi accingo a compiere un ...

