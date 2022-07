Valeria Marini, l’idea di entrare in convento e il nuovo amore: “L’età è solo un numero” (Di domenica 17 luglio 2022) Valeria Marini tornerà presto in tv con Tale e Quale Show, il talent di grande successo condotto da Carlo Conti in programma dal 30 settembre con la nuova edizione. La showgirl, in occasione del suo ritorno sul piccolo schermo, ha parlato della sua vita professionale e soprattutto si è confessata sulla sua vita privata, raccontando anche del suo nuovo amore, l’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi. Valeria Marini, la volontà di farsi suora Valeria Marini sarà una della prossime concorrenti di Tale e Quale Show. La showgirl, dopo le sue avventure in tv, è pronta a mettersi in gioco in una nuova sfida, quella del talent condotto da Carlo Conti. Intervistata dal Corriere della Sera, la Marini ha parlato della sua vita professionale e ... Leggi su dilei (Di domenica 17 luglio 2022)tornerà presto in tv con Tale e Quale Show, il talent di grande successo condotto da Carlo Conti in programma dal 30 settembre con la nuova edizione. La showgirl, in occasione del suo ritorno sul piccolo schermo, ha parlato della sua vita professionale e soprattutto si è confessata sulla sua vita privata, raccontando anche del suo, l’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi., la volontà di farsi suorasarà una della prossime concorrenti di Tale e Quale Show. La showgirl, dopo le sue avventure in tv, è pronta a mettersi in gioco in una nuova sfida, quella del talent condotto da Carlo Conti. Intervistata dal Corriere della Sera, laha parlato della sua vita professionale e ...

