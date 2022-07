Ultime Notizie – Ucraina, vicepremier Vereshchuk: “Con Draghi al governo vinceremo guerra” (Di domenica 17 luglio 2022) “Sono Ucraina, non posso valutare Mario Draghi e da membro del governo ucraino non voglio influenzare i pensieri e le emozioni di coloro che prenderanno le decisioni. Ma parlando per il mio Paese e da cittadina del mondo, mi permetto di dire che Mario Draghi è una persona di grande cuore; Che di fatto e in modo sincero ha aiutato e aiuta l’Ucraina parlando con dignità e responsabilità agli occhi del mondo a nome di tutti gli italiani, sia dei suoi sostenitori che dei suoi oppositori. Draghi da leader e professionista sa e capisce che la storia si scrive adesso anche per l’Italia”. Iryna Vereshchuk, vicepremier dell’Ucraina e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati nonché volto simbolo della resistenza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) “Sono, non posso valutare Marioe da membro delucraino non voglio influenzare i pensieri e le emozioni di coloro che prenderanno le decisioni. Ma parlando per il mio Paese e da cittadina del mondo, mi permetto di dire che Marioè una persona di grande cuore; Che di fatto e in modo sincero ha aiutato e aiuta l’parlando con dignità e responsabilità agli occhi del mondo a nome di tutti gli italiani, sia dei suoi sostenitori che dei suoi oppositori.da leader e professionista sa e capisce che la storia si scrive adesso anche per l’Italia”. Irynadell’e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati nonché volto simbolo della resistenza ...

