Ucraina, Medvedev: non riconoscere la Crimea russa è una minaccia per Mosca (Di domenica 17 luglio 2022) Continua l'evacuazione dalla regione del Donetsk. Centinaia di persone stanno lasciando in queste ore le zone di. Altri morti nella stessa regione. Zelensky: le crisi politiche in Occidente non fermino invio armi

MediasetTgcom24 : Ucraina, Medvedev: 'Se attacca la Crimea, per Kiev arriverà il giorno del giudizio' #ucraina #russia #medvedev - fattoquotidiano : Ucraina, Medvedev: “Se Kiev attacca la Crimea, arriverà la fine del mondo”. Zelensky: “Noi non ci arrendiamo” - GiovaQuez : Medvedev sul suo canale Telegram si chiede chi sarà ora il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato l… - ValeVick2 : RT @ultimenotizie: In caso di attacco alla #Crimea, l'#Ucraina dovrà affrontare il giorno del giudizio: lo ha detto il vice presidente del… - rumba15342942 : RT @Gianl1974: Il rifiuto dei paesi NATO di riconoscere la Crimea come russa è una minaccia sistemica per la Federazione Russa, è possibile… -