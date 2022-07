Spese per un milione e mezzo La giunta Romanelli al giro di boa - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 17 luglio 2022) Alfredo Romanelli, sindaco di Monterchi MONTERCHI Oltre un milione e mezzo di euro di finanziamenti intercettati dall'amministrazione comunale di Monterchi. giro di boa per la giunta guidata dal ... Leggi su lanazione (Di domenica 17 luglio 2022) Alfredo, sindaco di Monterchi MONTERCHI Oltre undi euro di finanziamenti intercettati dall'amministrazione comunale di Monterchi.di boa per laguidata dal ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? STEFANO PUZZER VINCE ANCORA IN TRIBUNALE ?? Dopo il folle DASPO che gli vietava di andare a Roma per 1 anno, ore… - Pontifex_it : Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino, quotidianamente tormentato dai brutali attacchi di cui fa le spese la g… - vaticannews_it : #Ucraina , #PapaFrancesco: Dio mostri la strada per porre fine a questa folle #guerra. L'appello del pontefice, dop… - pantalena80 : @lufthansa Grazie, ma se il passeggero che ha prenotato il volo è diventato positivo al Covid ma NON HA ANCORA stip… - merimascherpa : RT @gbarbacetto: Pensioni,salario minimo,riforma ammortizz.sociali,sgravi per aumentare il netto in busta paga... #Draghi per un anno non h… -