Soleil Sorge esclude Miriana Trevisan dalla sua festa di compleanno e la ridicolizza sui social

(Di domenica 17 luglio 2022) Non si fermano le polemiche tra le ex partecipanti del Grande Fratello Vip. Sembra chesi sia molto risentita per il mancato invito alladi. L'influencer non contenta ha infierito ancora di più sugli esclusi, attraverso in post sui. Nella scorsa edizi0one del Grande Fratello Vip, ci sono state diverse dinamiche che hanno interessato il pubblico del reality rendendo questa edizione particolarmente interessante. C' è stato il triangolo amoroso tra, Alex Belli e Delia Duran, l'amore non corrisposto tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani, ma anche l'amore improvviso e tempestivo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano per non parlare della bellissima storia d'amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo ...