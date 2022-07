Roma, oltre il degrado: ragazzo si addormenta abbracciato ai sacchi dei rifiuti (FOTO) (Di domenica 17 luglio 2022) Le notti brave a Roma, nel quartiere San Lorenzo ormai non finiscono più di stupire. E a volte semplicemente non finiscono. E allora ci si addormenta lì, in strada. Peccato che, forse in preda al troppo sonno – non vogliamo dire che si potrebbe essere in preda ai fumi dell’alcool o di qualcos’altro – si possa finire addormentati nei posti più impensati. Letto di rifiuti Il giovane si è infatti letteralmente “buttato” sopra un cumulo di sacchi della spazzatura, a sua volta accatastato a terra, su un marciapiede. “Fortunatamente” si tratta di rifiuti in plastica, almeno non emanano cattivo odore, ma di certo non sembrano essere comodi. E, altrettanto certo, non ci sarà stato neanche un buon profumo visto che nei paraggi ci sono solitamente anche i secchioni dell’indifferenziata. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) Le notti brave a, nel quartiere San Lorenzo ormai non finiscono più di stupire. E a volte semplicemente non finiscono. E allora ci silì, in strada. Peccato che, forse in preda al troppo sonno – non vogliamo dire che si potrebbe essere in preda ai fumi dell’alcool o di qualcos’altro – si possa finireti nei posti più impensati. Letto diIl giovane si è infatti letteralmente “buttato” sopra un cumulo didella spazzatura, a sua volta accatastato a terra, su un marciapiede. “Fortunatamente” si tratta diin plastica, almeno non emanano cattivo odore, ma di certo non sembrano essere comodi. E, altrettanto certo, non ci sarà stato neanche un buon profumo visto che nei paraggi ci sono solitamente anche i secchioni dell’indifferenziata. La ...

