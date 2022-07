Napoli, Martusciello: “Squallido parlare ora della carica di vicesindaco” (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Discutere della carica di vicesindaco oggi da’ la misura del degrado politico della attuale maggioranza. Le cronache politiche ci raccontano di uno scontro tra i seguaci di Di Maio e quelli di Conte per il posto di vicesindaco lasciato vacante dopo la morte della Filippone.Che questo scontro sia raccontato mentre ancora tutta la citta’ piange sbigottita la perdita di una sua illustre concittadina da l’idea dello squallore di questa maggioranza. E del livello infimo in ci l’ha fatta cadere Manfredi”. Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello, coordinatore cittadino di Forza Italia a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Discuteredioggi da’ la misura del degrado politicoattuale maggioranza. Le cronache politiche ci raccontano di uno scontro tra i seguaci di Di Maio e quelli di Conte per il posto dilasciato vacante dopo la morteFilippone.Che questo scontro sia raccontato mentre ancora tutta la citta’ piange sbigottita la perdita di una sua illustre concittadina da l’idea dello squallore di questa maggioranza. E del livello infimo in ci l’ha fatta cadere Manfredi”. Lo dichiara in una nota Fulvio, coordinatore cittadino di Forza Italia a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

