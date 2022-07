LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tra poco al via una frazione dal percorso senza respiro (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 13.09 Ricordiamo che non sarà al via della tappa odierna Primoz Roglic, che in mattinata ha annunciato il suo ritiro. 13.06 Iniziato intanto il percorso di trasferimento verso il chilometro zero e, dunque, il via ufficiale alla tappa di oggi. 13.03 Come detto in precedenza, il percorso mosso dovrebbe in teoria favorire la fuga in quanto, probabilmente, potrebbe riuscire ad arrivare sul traguardo staccando con relativa tranquillità il gruppo. Ciò rende la frazione odierna molto interessante circa le ipotesi su chi possa aggiudicarsi la vittoria; tra questi, va menzionato Wout Van Aert, che in maglia verde opterà con ogni probabilità di unirsi ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE13.09 Ricordiamo che non sarà al via dellaodierna Primoz Roglic, che in mattinata ha annunciato il suo ritiro. 13.06 Iniziato intanto ildi trasferimento verso il chilometro zero e, dunque, il via ufficiale alladi. 13.03 Come detto in precedenza, ilmosso dovrebbe in teoria favorire la fuga in quanto, probabilmente, potrebbe riuscire ad arrivare sul traguardo staccando con relativa tranquillità il gruppo. Ciò rende laodierna molto interessante circa le ipotesi su chi possa aggiudicarsi la vittoria; tra questi, va menzionato Wout Van Aert, che in maglia verde opterà con ogni probabilità di unirsi ...

Pubblicità

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - sonostressata2 : @F0OLs_g0LD_ io rivoglio quelli del live on tour - koleskin4 : RT @massyscalinci: Stasera parte il Chromatica Ball Tour e io sono già pronto a vedere i video stasera. Sono curioso del palco, i costumi e… - massyscalinci : Stasera parte il Chromatica Ball Tour e io sono già pronto a vedere i video stasera. Sono curioso del palco, i cost… - caterinaxgrifi : @F0OLs_g0LD_ ma infatti e noi che ci lamentavamo poi va be i completi del live on tour saranno per sempre i migliori a mani basse -