Lite a colpi d'ascia, carabinieri sul posto (Di domenica 17 luglio 2022) Litigio a colpi d'ascia ad Avigliana, nel Torinese, dove un 35enne brasiliano è stato colpito da un 38enne della zona, ed è ora ricoverato all'ospedale San Luigi di Orbassano, non in pericolo di vita. La Lite, per motivi ancora non noti, è avvenuta nell'appartamento della vittima. Sul posto i carabinieri di Torino, che, svolti rapidi accertamenti, hanno presto identificato e rintracciato il 38enne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

