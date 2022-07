Pubblicità

leggoit : Lazio ok, batte anche la Triestina: segnano Immobile, Basic e Bertini. Ecco finalmente Romagnoli - andreastoolbox : Tre su tre, la nuova Lazio batte anche la Triestina: segnano Immobile, Basic e Bertini. Ecco finalmente Romagnoli - MessaggeroSport : Tre su tre, la nuova Lazio batte anche la Triestina: segnano Immobile, Basic e Bertini. Ecco finalmente Romagnoli - ilmessaggeroit : Tre su tre, la nuova Lazio batte anche la Triestina: segnano Immobile, Basic e Bertini. Ecco finalmente Romagnoli - TRIESTE_news : Qualche scintilla e una perla di Gomez, la Lazio batte la Triestina 3-1 - -

Domani lasvelerà l'ultima nuova maglia (la seconda) ad Auronzo. Nella capitale invece gli abbonamenti raggiungono quasi quota novemila, quasi duemila in più prima dall'acquisto di Romagnoli: '...Lala Triestina 3 - 1 in amichevole : in gol il capitano biancoceleste Ciro Immobile (su calcio di rigore) nel primo tempo, Toma Basic e Marco Bertini nella ripresa. Sorride il tecnico ...La carica dei mille tifosi spinge la nuova Lazio ad Auronzo sotto lo sguardo di Lotito. Finalmente il debutto di Romagnoli, già leader della difesa accanto a un Patric sontuoso, e ...La carica dei mille tifosi spinge la nuova Lazio ad Auronzo sotto lo sguardo di Lotito. Finalmente il debutto di Romagnoli, già leader della difesa accanto a un Patric sontuoso, e ...