Iran | l' annuncio choc | ' Possiamo realizzare la bomba atomica' - Esteri - quotidiano net

Dome689 : RT @Open_gol: Durante la sua visita in Medio Oriente, Biden aveva ribadito l'intenzione di impedire all'Iran l'acquisto di ordigni nucleari… - Open_gol : Durante la sua visita in Medio Oriente, Biden aveva ribadito l'intenzione di impedire all'Iran l'acquisto di ordign… - formichenews : Armi iraniane alla Russia? Mosca ha bisogno di aiuto nell’invasione dell’Ucraina e cerca sponda negli alleati più s… -

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi Teheran, 17 luglio 2022 - L'può costruire la bomba atomica , è l'choc di Kamal Kharrazi, presidente del Consiglio strategico per le relazioni internazionali, che dipende dal ministero degli Esteri iraniano. "L'...La visita di Biden in Medio Oriente ha portato undi enorme portata, poco notato. Gli Emirati Arabi Uniti si apprestano a nominare un loro ...passare dallo scontro diretto e armato con l'... L’annuncio dell’Iran: «Ora abbiamo le capacità per realizzare la bomba nucleare» L'Iran "ha le capacità tecniche per realizzare una bomba nucleare". Lo ha affermato Kamal Kharrazi, presidente del Consiglio strategico per le relazioni internazionali, che dipende dal ministero degli ...Appena sei giorni dopo averlo licenziato, la Federcalcio iraniana (IFF) ha annunciato domenica che il croato Dragan Skocic guidera' la nazionale alla ...