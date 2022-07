Gioco erotico in hotel: disposta l’autopsia sull’ex rugbista. Oggetti sospetti trovati in camera (Di domenica 17 luglio 2022) Sarebbe confortata anche dal ritrovamento di alcuni Oggetti nella camera dell'albergo che li ospitava, l'ipotesi che l'ex rugbista Ricky Bibey, 40 anni, e la sua compagna 44enne, stessero facendo un Gioco erotico finito male. Sul corpo di Ricky Bibey, 40 anni, un passato di rugbista di buon livello, sarà effettuata l'autopsia. Lei, 44 anni, è stata sottoposta a intervento chirurgico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 17 luglio 2022) Sarebbe confortata anche dal ritrovamento di alcuninelladell'albergo che li ospitava, l'ipotesi che l'exRicky Bibey, 40 anni, e la sua compagna 44enne, stessero facendo unfinito male. Sul corpo di Ricky Bibey, 40 anni, un passato didi buon livello, sarà effettuata l'autopsia. Lei, 44 anni, è stata sottoposta a intervento chirurgico L'articolo proviene da Firenze Post.

