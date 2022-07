Gabriel Garko compie 50 anni e festeggia 30 anni di carriera: parata di vip da Milly Carlucci a Beppe Covertini (Di domenica 17 luglio 2022) parata di vip per il compleanno di Gabriel Garko . L'attore torinese ha festeggiato a Roma non solo i suoi 50 anni, ma anche i trent'anni di carriera con un mega party a Roma tra i giardini e i saloni ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022)di vip per il compleanno di. L'attore torinese hato a Roma non solo i suoi 50, ma anche i trent'dicon un mega party a Roma tra i giardini e i saloni ...

Pubblicità

fanpage : Tanti, tantissimi amici per la festa dei 50 anni di Gabriel Garko . Da Manuel Bortuzzo a Laura Freddi c'erano tanti… - zazoomblog : Gabriel Garko compie 50 anni e festeggia 30 anni di carriera: parata di vip da Milly Carlucci a Beppe Covertini - F… - MagTua : #GabrielGarko, per i #50anni #party esclusivo e tanti amici vip, su #TuaCityMag tutte le #foto della serata a… - infoitcultura : Gabriel Garko, per i 50 anni party esclusivo e tanti amici vip (FOTO) - ParliamoDiNews : Gabriel Garko pronto per `Ballando con le stelle`? Ecco gli indizi... #Gossipitaliano #GabrielGarko #GossipReali… -