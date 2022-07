Doccia: hai la muffa sul silicone del box? Non ti affaticare fai così (Di domenica 17 luglio 2022) Se negli ultimi giorni hai notato un po’ di muffa sul silicone del box Doccia non ti affaticare: ecco un metodo per eliminarla con efficacia Mantenere con efficacia la pulizia della propria casa è importantissimo per proteggersi dai batteri, virus e tutti quegli agenti esterni che potrebbero entrare in collisione con il nostro sistema immunitario. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 17 luglio 2022) Se negli ultimi giorni hai notato un po’ disuldelnon ti: ecco un metodo per eliminarla con efficacia Mantenere con efficacia la pulizia della propria casa è importantissimo per proteggersi dai batteri, virus e tutti quegli agenti esterni che potrebbero entrare in collisione con il nostro sistema immunitario. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

MicahDiodoros : RT @SethApollyonD: Sai nano abbiamo scoperto che eri nel pancino della mamma un giorno in doccia e abbiamo frignato tanto.E avevamo paura c… - SethApollyonD : Sai nano abbiamo scoperto che eri nel pancino della mamma un giorno in doccia e abbiamo frignato tanto.E avevamo pa… - _martiEmme : Bello pulire la doccia in estate: non fai neanche in tempo a finire che dovresti farti una doccia per riprenderti,… - SimosTwittt : RT @magicmike_16: @SimosTwittt pesciaccio giallo hai i ladri nella doccia sparisci - magicmike_16 : @SimosTwittt pesciaccio giallo hai i ladri nella doccia sparisci -