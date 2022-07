Crisi Governo | Flick | “Confido in Mattarella e Draghi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – La responsabilità è un tipo di valutazione del tutto personale, anche di fronte alladi. Ne ha parlato con l’Adnkronos Giovanni Maria, che, “come studioso di diritto costituzionale ed ex giudice costituzionale”, afferma di non avere “alcun titolo per discettare sulle responsabilità altrui”. Per l’ex presidente della Consulta, “si tratta di giudizi assolutamente politici che non possono assumere un valore assoluto di carattere generale. Credo che dovrebbe prevalere, ma sono parole che servono fino a un certo punto, appellarsi al senso di responsabilità di ciascuno. Ciascuno apra la Costituzione e decida come ritiene di doverla interpretare e cerchi poi di seguirla”. “Ho fiducia nel presidente della Repubblica e nel presidente del Consiglio – prosegue– e...