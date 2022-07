Autogrill diventa svizzera Ma i Benetton mantengono il controllo

(Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug –da sempre per gli italiani rappresenta l’area di servizio per antonomasia. Oggi però le insegne che eravamo abituati a vedere potrebbero cambiare nome: la multinazionale della ristorazione su strade, aeroporti e stazioni ferroviarie si è fusa con il colosso del duty free Dufry. L’operazione finanziaria Dopo mesi di indiscrezioni lunedì scorso è stato ufficializzato l’accordo. La societàha lanciato un’offerta di acquisto e scambio (Opas) che punta a ritiraredalla Borsa, creando un gruppo da oltre 12 miliardi di ricavi ed un ebitda di circa 1,3 miliardi. L’operazione è stata studiata in accordo con la famigliache aderirà all’Opa portando in dote il 50,3% diposseduto da Edizione holding,ndo così il primo ...

DUFRY, ACCORDO FATTO: EDIZIONE PRIMO SOCIO AL 20 - 25% Carlo Festa per 'il Sole 24 Ore' Sarà una vera 'public company' la nuova società che nascerà dall'unione della svizzera Dufry ...... il dollaro sempre più forte, mentre l'euro marcia verso la parità e tratta al momento in ... Piazza Affari soffre con le banche; crolla Piazza Affari chiude in rosso con le banche e ... La holding Edizione cede le quote di maggioranza Autogrill alla svizzera Dufry. Nasce un gruppo da 12 miliardi di ricavi combinati presente in 60 paesi.