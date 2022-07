ATP Amburgo 2022: Luca Nardi entra in tabellone principale. Riccardo Bonadio sconfitto (Di domenica 17 luglio 2022) Ci sarà anche Luca Nardi nel tabellone principale dell’ATP 500 di Amburgo. Il pesarese completa, grazie al successo per 7-5 6-2 sul lituano Ricardas Berankis, la collezione dei 2003 che vogliono caratterizzare il tennis del futuro, categoria che comprende anche lo spagnolo Carlos Alcaraz e il danese Holger Rune. Nardi, in particolare, è alla terza volta in un tabellone principale ATP, anche se nelle due precedenti occasioni gli era stata elargita una wild card. La prima la ebbe ad Anversa, e si comportò benissimo con Marcos Giron, anche se l’americano lo rimontò e sconfisse in tre set. Quest’anno, agli Internazionali d’Italia, è stato invece superato con un doppio 6-4 dal britannico Cameron Norrie. Tennis, Matteo Berrettini torna in campo: “Non ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Ci sarà ancheneldell’ATP 500 di. Il pesarese completa, grazie al successo per 7-5 6-2 sul lituano Ricardas Berankis, la collezione dei 2003 che vogliono caratterizzare il tennis del futuro, categoria che comprende anche lo spagnolo Carlos Alcaraz e il danese Holger Rune., in particolare, è alla terza volta in unATP, anche se nelle due precedenti occasioni gli era stata elargita una wild card. La prima la ebbe ad Anversa, e si comportò benissimo con Marcos Giron, anche se l’americano lo rimontò e sconfisse in tre set. Quest’anno, agli Internazionali d’Italia, è stato invece superato con un doppio 6-4 dal britannico Cameron Norrie. Tennis, Matteo Berrettini torna in campo: “Non ...

