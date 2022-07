(Di domenica 17 luglio 2022) Cina, Polonia, Etiopia e Stati Uniti: 100 maschili a parte, la seconda giornata di Oregon22 conferma la globalità dell'atletica. Janan Wang. Afp Lungo cinese — Sorpresa in pedana: in una finale in ...

Pubblicità

Gazzetta_it : A Eugene #Fajdek fa cinquina nel martello, la Gidey regina dei 10.000 #Oregon2022 #Eugene2022 -

Il Sussidiario.net

Cina, Polonia, Etiopia e Stati Uniti: 100 maschili a parte, la seconda giornata di Oregon22 conferma la globalità dell'atletica. Janan Wang. Afp Lungo cinese Sorpresa in pedana: in una finale in ...Perè il quinto titolo mondiale. 3000 siepi e 110 ostacoli Nella mattinata dirisultati anche dai 3000 siepi femminili , con le qualificazioni (senza atlete italiane) che hanno portato ... Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai: via alle prime gare! L'uomo più veloce del mondo del 2022 è Fred Kerley. Nella finale dei 100m dei Mondiali di Eugene lo statunitense ha guidato una tripletta a stelle e strisce mandando in visibilio il pubblico dell'Oreg ...Oggi, sabato 16 luglio, a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, è proseguita l'edizione 2022 dei Mondiali atletica: si è esaurita la prima sessione di gare della seconda giornata. Andiamo a scoprire c ...