Victoria dei Maneskin | vacanze in libertà | il Senza veli che fa impazzire tutti

Victoria dei Maneskin, vacanze in libertà: il topless che fa impazzire tutti (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il successo incredibile del concerto al Circo Massimo, Victoria De Angelis ha deciso di concedersi qualche giorno di relax. La bassista dei Maneskin si sta godendo le vacanze in compagnia di alcune amiche e ha pubblicato alcuni scatti di queste ultime giornate al mare: la musicista ha voluto condividere le sue foto in Senza veli che hanno fatto impazzire tutti i fan. Victoria De Angelis, le foto in Senza veli Non è certo la prima volta che Victoria De Angelis mostra il seno su Instagram. La bassista dei Maneskin ha sempre avuto il coraggio di andare oltre le etichette, tra provocazioni sia sui social che sul palco. L’abbiamo vista tantissime volte con il seno scoperto e i ... Leggi su dilei (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il successo incredibile del concerto al Circo Massimo,De Angelis ha deciso di concedersi qualche giorno di relax. La bassista deisi sta godendo lein compagnia di alcune amiche e ha pubblicato alcuni scatti di queste ultime giornate al mare: la musicista ha voluto condividere le sue foto inche hanno fattoi fan.De Angelis, le foto inNon è certo la prima volta cheDe Angelis mostra il seno su Instagram. La bassista deiha sempre avuto il coraggio di andare oltre le etichette, tra provocazioni sia sui social che sul palco. L’abbiamo vista tantissime volte con il seno scoperto e i ...

