Udinese | infortunio per Deulofeu | costretto al cambio dopo 13? in amichevole

E' durata solo 13' l'amichevole tra Udinese e Union Berlino per Gerard Deulofeu. Il calciatore spagnolo, partito quest'oggi come prima punta titolare nell'undici di Sottil, è stato costretto a chiedere il cambio dopo un contrasto di gioco con un difensore avversario. Non sembra comunque trattarsi di nulla di particolarmente grave per Deulofeu, che uscendo dal campo ha tranquillizzato il suo allenatore.

