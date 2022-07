Tragedia nel padovano | una bimba di 3 anni annega in un canale

Pubblicità

marcotravaglio : Nel manicomio chiamato politica e nel suo cronicario chiamato informazione, si ripete che è una tragedia se cade il… - fisco24_info : Padova, bimba di 3 anni muore annegata in un canale: (Adnkronos) - Tragedia nel Comune di Stanghella, il corpo ritr… - Telesardegna : Tragedia in un resort nel litorale di Cardedu, muore un bambino di 6 anni - FedericoLaSala : DOPO #DANTEALIGHIERI E #SHAKESPEARE, CON #PARMENIDE. OLTRE LA #TRAGEDIA: L'IRRUZIONE DEL #GIOCO NEL #TEMPO DELLA… - Th3P3ck : RT @Th3P3ck: #NessunaCorrelazione #MaloreFatale #ViaNantro #SiSpengono Eh,ma aveva già 26 anni... -

vicino a Padova. Una bambina di 3 anni, figlia di una coppia marocchina, è morta annegata ... Purtroppo, però, circa un'ora dopo di ricerche il corpo della bimba è stato ritrovatocanale ......le operazioni dei carabinieri volte alla ricomposizione delle salme delle vittime della... Le analisi dei carabinieri del Ris di Parma sono terminatepomeriggio di ieri e gli accertamenti ...Tragedia in un resort del litorale di Cardedu. Un bambino di 6 anni ha perso la vita mentre era in piscina. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il decesso. Probabile che il piccolo abb ...Erica Campagnaro e Davide Miotti, coniugi di Cittadella (Padova) molto conosciuti e rispettati ben oltre i confini comunali, sono fra le vittime della tragedia sulla Marmolada. La loro morte ha lascia ...