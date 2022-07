Stefano Tacconi | l’ultimo aggiornamento dall’ospedale è pazzesco | stentano tutti a crederci!

(Di sabato 16 luglio 2022) Arriva un nuovosulle condizioni di salute di. Andiamo quindi a vedere come sta l’ex portiere della Juventus.sta continuando il suo processo di riabilitazione dopo l’aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel corso di un evento benefico ad Asti. Andiamo quindi a vedere l’ultima notizia che arriva direttamente. L'articolo proviene da Inews24.it.

Mentre il figlio difa sapere che suo padre, ricoverato al centro Borsalino di Alessandria, dopo essere stato colpito da un aneurisma sta meglio. E poi il ritorno di Alberto Matano ...ha raccontato così al Secolo XIX la sua lenta ripresa dall'aneurisma cerebrale dello scorso 23 aprile che lo ha costretto a un ricovero di due mesi all'ospedale di Alessandria, con un'...Arriva un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi. Andiamo quindi a vedere come sta l'ex portiere della Juventus.Colpito lo scorso 23 aprile da aneurisma cerebrale, l'ex portiere della Juve è sulla via del recupero: "Non ricordo quasi niente. Ho capito ...