Quando si vota con le dimissioni confermate: la data delle elezioni anticipate (Di sabato 16 luglio 2022) Il terzo governo della XVIII legislatura volge (forse) al termine. Gli occhi sono puntati sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che terrà mercoledì 20 luglio in mattinata al Senato e nel pomeriggio alla Camera. Andando oltre i retroscena e le trame che si stanno tessendo tra i corridoi della politica, la crisi di governo è stata aperta e la grammatica costituzionale in questi casi ha un rigidissimo iter. L'ex capo della Bce ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale le ha rifiutate rimandandolo alle Camere. La crisi dunque è stata parlamentarizzata con la richiesta da parte del capo dello Stato di verificare se esiste una maggioranza che sostenga il governo dai lui stesso voluto e battezzato nel febbraio del 2021. La volontà di Draghi, per ora, è quella di non tornare sui suoi passi ...

