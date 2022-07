Piero De Luca: “Il Pd non condivide la decisione dei Cinque Stelle” (Di sabato 16 luglio 2022) La crisi di Governo aperta dai 5 Stelle ha movimentato il dibattito dei partiti, in attesa della fatidica data di mercoledì. Piero De Luca, , vicepresidente del Partito democratico alla Camera fa il punto della situazione dopo l’ennesia giornata di fibrillazioni. “Una prova di responsabilità per il bene del Paese”. Onorevole Piero De Luca, lei lo aveva twittato qualche giorno prima che succedesse il caos in Parlamento. Poi il 14 luglio, in Senato, i 5Stelle contiani non hanno votato la fiducia al dl Aiuti e sono usciti dall’Aula, aprendo così di fatto le porte alla crisi di governo. “Lo dico chiaramente e senza indugi. Il Partito democratico non condivide la scelta del M5S che consideriamo un atto politico grave a cui dobbiamo rimediare prima possibile, rilanciando con ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 16 luglio 2022) La crisi di Governo aperta dai 5ha movimentato il dibattito dei partiti, in attesa della fatidica data di mercoledì.De, , vicepresidente del Partito democratico alla Camera fa il punto della situazione dopo l’ennesia giornata di fibrillazioni. “Una prova di responsabilità per il bene del Paese”. OnorevoleDe, lei lo aveva twittato qualche giorno prima che succedesse il caos in Parlamento. Poi il 14 luglio, in Senato, i 5contiani non hanno votato la fiducia al dl Aiuti e sono usciti dall’Aula, aprendo così di fatto le porte alla crisi di governo. “Lo dico chiaramente e senza indugi. Il Partito democratico nonla scelta del M5S che consideriamo un atto politico grave a cui dobbiamo rimediare prima possibile, rilanciando con ...

