LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jacobs in semifinale senza brillare. Tamberi, Ponzio, Abdelwahed, Fantini in finale! 4×400 mista settima (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.03: Per ora è tutto, l’appuntamento è per questa sera alle 19.30 per la sessione mattutina della seconda giornata di gare, grazie per averci seguito e buona giornata 5.01: C’è stata anche qualche delusione: Bruni nell’asta e Del Buono nei 1500 su tutte ma anche Ali e Fabbri hanno disputato gare nettamente al di sotto delle loro potenzialità 5.00. Nei 100 non impressiona ma supera il turno un Jacob che forse ha anche gestito le energie, avanti anche Sabattini nei 1500 4.58. Le buone notizie arrivano da Tamberi che si qualifica col brivido per la finale dell’alto, da Sara Fantini che potrebbe giocarsi qualcosa di importante nella finale del martello, Nick Ponzio, tornato su ottimi LIVElli a momento giusto e Abdelwahed che sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.03: Per ora è tutto, l’appuntamento è per questa sera alle 19.30 per la sessione mattutina della seconda giornata di gare, grazie per averci seguito e buona giornata 5.01: C’è stata anche qualche delusione: Bruni nell’asta e Del Buono nei 1500 su tutte ma anche Ali e Fabbri hanno disputato gare nettamente al di sotto delle loro potenzialità 5.00. Nei 100 non impressiona ma supera il turno un Jacob che forse ha anche gestito le energie, avanti anche Sabattini nei 1500 4.58. Le buone notizie arrivano dache si qualifica col brivido per la finale dell’alto, da Sarache potrebbe giocarsi qualcosa di importante nella finale del martello, Nick, tornato su ottimilli a momento giusto eche sarà ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Tamberi Abdelwahed Fantini e 4×400 mista in finale! Trapletti ottava nei 20… - corona_tweet : RT @ParliamoDiNews: LIVE - MARCIA 20km MASCHILE, Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) #CORONAVIRUS @istsupsan #16luglio - ParliamoDiNews : LIVE - MARCIA 20km MASCHILE, Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) #CORONAVIRUS @istsupsan #16luglio - Nicola89144151 : Rieccoci live con l'Atletica - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Garcia Leon e Yamanishi oro nella 20 km di marcia Trapletti ottava! Tamberi… -