Letta: "Se si vota a settembre ci battiamo con tutta la nostra forza" (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 luglio 2022 "Io spero non si vada a elezioni a settembre ma se così sarà combatteremo con tutta lo nostra forza" così il segretario del Partito democratico Enrico Letta al congresso del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 luglio 2022 "Io spero non si vada a elezioni ama se così sarà combatteremo conlo" così il segretario del Partito democratico Enricoal congresso del ...

Pubblicità

haymella : RT @repubblica: Crisi governo Draghi, Letta: 'Mercoledì M5S resti in partita. Ma se si vota a settembre il Pd è pronto a battersi'. Al via… - repubblica : Crisi governo Draghi, Letta: 'Mercoledì M5S resti in partita. Ma se si vota a settembre il Pd è pronto a battersi'.… - Affaritaliani : Letta: 'Se si vota a settembre ci battiamo con tutta la nostra forza' - fiordisale : RT @bladistic: Incredibile #Letta vota tutte le porcate del CD contro le misure del #M5S, dorme sulla poltrona mentre Draghi disintegra il… - FaganKara : RT @repubblica: Crisi di governo, Letta: 'Mercoledi' M5S resti in partita. Ma se si vota il 25 settembre Pd pronto a battersi' https://t.co… -