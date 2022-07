La denuncia di una lavoratrice del S Raffaele | “Licenziata per un’allergia dall’ospedale | lì dove la salute dovrebbe essere al primo posto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 luglio 2022) Un ospedaledi solito si cura chi ha problemi di, che licenzia una dipendente dopo che ha mostrato problemi di. La storia paradossale accade al San, importante struttura privata al confine tra Milano e Segrate fondata dal discusso don Luigi Verzè e oggi parte del gruppo San Donato. “Lavoro lì da 28 anni. Prima ero un’operatrice socio-sanitaria, ma col tempo ho sviluppatoal lattice che si manifesta sia attraverso il tatto che l’inalazione. Per questo anni fa sono stata spostata negli uffici amministrativi”, racconta Silvia, nome di fantasia necessario in questo periodo in cui lei, madre single, dopo l’inatteso licenziamento manda in giro curricula per cercare un nuovo lavoro. “Ho impugnato il provvedimento, ma per la sentenza ci vorrà tempo – spiega – Nel ...