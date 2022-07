Ilary Blasi, vacanza di lusso con i figli in Tanzania: quanto costa (Di sabato 16 luglio 2022) Ilary Blasi, dopo l'annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti, è volata in Tanzania insieme ai figli e alla sorella Silvia per allontanarsi dal trambusto mediatico scatenato dal suo comunicato e da quello fatto dall'ex Capitano della Roma all'Ansa. Ilary Blasi dopo l'addio a Totti La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha scelto di passare i primi giorni dopo l'ufficialità della separazione da Francesco Totti in Tanzania, precisamente nella zona del Serengeti, dove ha fatto un safari fotografico. Alcune di queste eccezionali immagini le ha anche condivise con i suoi due milioni di followers su Instagram. La location scelta dalla Blasi per passare i primi giorni da 'moglie in via di separazione' da Totti è il Serengeti Bushtops, una tenda ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 16 luglio 2022), dopo l'annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti, è volata ininsieme aie alla sorella Silvia per allontanarsi dal trambusto mediatico scatenato dal suo comunicato e da quello fatto dall'ex Capitano della Roma all'Ansa.dopo l'addio a Totti La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha scelto di passare i primi giorni dopo l'ufficialità della separazione da Francesco Totti in, precisamente nella zona del Serengeti, dove ha fatto un safari fotografico. Alcune di queste eccezionali immagini le ha anche condivise con i suoi due milioni di followers su Instagram. La location scelta dallaper passare i primi giorni da 'moglie in via di separazione' da Totti è il Serengeti Bushtops, una tenda ...

