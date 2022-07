Il Mattino da Dimaro: verso la sfida col Perugia e stasera squadra in piazza (Di sabato 16 luglio 2022) All'orizzonte c'è la sfida amichevole con il Perugia di domani, seconda uscita del club azzurro in questa lunga estate di preparazione, ma anche tanto mercato: Il Mattino da Dimaro... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 luglio 2022) All'orizzonte c'è la sfida amichevole con ildi domani, seconda uscita del club azzurro in questa lunga estate di preparazione, ma anche tanto mercato: Ilda...

Pubblicità

infoitsport : Il Mattino da Dimaro: ADL c'è ma non si vede, mercato nel vivo? - infoitsalute : LIVE - Dimaro, day 8: al mattino pienone in tribuna, subito uscita vs pressione e Olivera in gruppo - infoitsport : Il Mattino da Dimaro: pienone di tifosi per gli azzurri di Spalletti - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Dimaro, day 8: al mattino pienone in tribuna, uscita vs pressione e movimenti offensivi - infoitsport : Dimaro, il report del mattino: Olivera torna in gruppo, in tre in parte in palestra -