Il caro carburante ci salverà tutti: i vantaggi di cui nessuno parla (Di sabato 16 luglio 2022) tutti si disperano per il vertiginoso aumento del costo della benzina ma nessuno vi ha mai detto che il caro carburante potrebbe essere l’ancora di salvezza del nostro Pianeta. I due euro al litro sono stati oramai ampiamente superati e un pieno per una macchina di media cilindrata ha valicato i temutissimi 100 euro: fare L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 16 luglio 2022)si disperano per il vertiginoso aumento del costo della benzina mavi ha mai detto che ilpotrebbe essere l’ancora di salvezza del nostro Pianeta. I due euro al litro sono stati oramai ampiamente superati e un pieno per una macchina di media cilindrata ha valicato i temutissimi 100 euro: fare L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Codacons lancia l'allarme sugli aumenti dei prezzi del carburante. I viaggi in auto diventano proibitivi, nonos… - peppos1987 : RT @Focus_it: Davvero il caro carburante ci offre anche alcuni vantaggi? - interismo1908 : @fabioalisei Ci sta solo portando al default del paese, in dittatura sanitaria, in una guerra voluta dagli USA, in… - LiaPerrone : @lorepregliasco Che analista scriteriato, cioè Conte ha messo in difficoltà il governo di cui faceva parte per rise… - simosim27051969 : @Ted0foro @BansCollector Ti dispiacerebbe dirmi cosa abbia fatto in un anno e mezzo il governo dei migliori ? Covid… -