Commissioni buoni pasto | tetto massimo del 5%

La trattativa Le Commissioni sui buoni pasto destinati ai dipendenti pubblici avranno un tetto massimo del 5%. Con l'approvazione del Dl «Aiuti di Stato» è diventata legge la novità che riguarda bar, ristoranti, esercizi di vicinato, supermercati e ipermercati, in vista delle gare per l'acquisto dei ticket.

